رفضوا تزويجها له.. فحاول اغتصابها لإجبار أهلها على القبول

القاهرة(صدى):

أقدم شاب ” عشريني ” مصري على محاولة اغتصاب فتاة ” حبيبته ” ؛ وذلك في محاولة منه لإجبار والدها على الموافقة على طلب الزواج من ابنته.

وبالتطرق للتفاصيل، تقدم الشاب لخطبة حبيبته، إلا أنه تفاجئ برفض والدها؛ ليلجأ لخطته الشيطانية ويحاول اغتصاب الفتاة لكي يجبر والدها على الموافقة.

وبدأ الشاب في تنفيذ خطته عندما علم بمغادرة أهل الفتاة بيتهم وأن حبيبته في البيت بمفردها، فذهب إليها في البيت بحجة رغبته في الحديث معها؛ ليستغل ذلك ويهاجم الفتاة؛ في محاولة منه لهتك عرضها، إلا انها صرخت ليتوقف ويهرب خشية فضح أمره.

وقررت الفتاة إبلاغ والدها عما فعله الشاب، ليتوجه إلى قسم الشرطة؛ ويحرر محضر ضده، وبمواجهة الشاب اعترف بجريمته مبينًا أنه قام بذلك لكي يجبر والدها على الموافقة من الزواج من ابنته.