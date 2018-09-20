فندق الفيصلية يقدّم عرضا خاصا بمناسبة اليوم الوطني

رشاد اسكندراني(صدى):

احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، يقدّم فندق الفيصلية في العاصمة الرياض باقة مميّزة من التجارب وخيارات الأطعمة والمشروبات الاستثنائية بهذه المناسبة الوطنية والتاريخية الهامة.

ويحظى هذا اليوم بأهمية خاصة في التاريخ السعودي، حيث تحتفل المملكة بالذكرى السنوية الـ 88 على تأسيسها على يد الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه عام 1932م، محتفية بالقيم والمثل التي تجسدها هذه المناسبة التي تعكس فخر السعوديين ببلادهم وما حققته من إنجازات.

ويعبّر فندق الفيصلية، الواقع في قلب الرياض عن تقديره العميق للبلاد ومواطنيها وما يكنّه من احترام لهذه المناسبة، وذلك عبر إطلاق عرض خاص يستمر على مدى ثلاثة أيام من 21 إلى 23 سبتمبر 2018؛ حيث سيحظى نزلاء الفندق بفرصة التعرف عن كثب على الثقافة الشعبية المحلية، وتذوق المأكولات السعودية الأصلية، ليعيشوا غنى ودفء هذه الثقافة التي شهدت تطورات لافتة على مدى العقود الماضية.

وستبلغ الفعاليات الاحتفالية ذروتها في اليوم الوطني للمملكة الموافق 23 سبتمبر2018م، إذ سيكتسي البرج بإنارة خضراء في إشارة رمزية إلى النمو والسلام والحياة الطيبة والربيع والشباب. كما ستشهد القاعدة الرئيسية للبرج استعراضاً لرقصة السيف السعودية التقليدية “العرضة”، والتي تهدف للتعريف بالإرث الثقافي العريق للمملكة. كما يستضيف الفندق فعالية لتقطيع كعكة باللونين الأبيض والأخضر في قاعته الرئيسية خلال اليوم إياه، في لفتة مستوحاة من ألوان علم البلاد.

علاوة على ذلك، سيقدم الفندق للضيوف العديد من الفعاليات والمزايا الأخرى، مثل استضافة حفلات لموسيقيين سعوديين بمن فيهم عازف بيانو وعازف عود سيمتعان مسامع الحاضرين في الردهة، بالإضافة إلى قوائم الأطعمة والمشروبات الخاصة التي تنطوي على باقة واسعة من الأطباق الجديدة والمرطبات، والمزايا الإضافية ضمن الغرف، وكل ذلك في إطار الاحتفالات باليوم الوطني.

ويعتبر عرض اليوم الوطني للمملكة من فندق الفيصلية سارياً من 20 وحتى 25 سبتمبر الجاري، شاملاً ليلة إقامة فاخرة مقابل 900 ريال سعودي فقط.

للحجز يُرجى الاتصال على الرقم 2222 273 11 966+ أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]

للحجز في إحدى مطاعم الفندق، يرجى الاتصال على الرقم 2222 273 11 966+ أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]