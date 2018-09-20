بالصور.. مستشرق ألماني زار المملكة قبل أكثر من مائة عام ووثق مدنها

نايف السالم(صدى):

زار عالم الآثار والمستشرق الألماني بيرنهارد موريتز، المملكة منذ أكثر من مائة عام، العديد من المشاهد والأماكن في المدن والمناطق بالسعودية.

وشملت الصور التي التقطها ” موريتز ” على صورة للمدينة المنورة عام 1913، وصورة لينبع البحر من جهة الجنوب الغربي عام 1914، وصورة لوادي الحمد بالقرب من جدة عام 1910، وأخرى للبوابة الغربية لجدة عام 1914، وصورة لمدينة الحجر ” مدائن صالح ” عام 1914.

ومن الجدير بالذكر، أن ” موريتز ” أجرى رحلات إلى العديد من بلدان الشرق الأوسط، منها السعودية وفلسطين ومصر والعراق، وعمل سكرتيرًا وأمين مكتبة ومدرسًا للغة العربية في سمنار اللغات الشرقية في جامعة فريدريش فيلهلم في برلين، كما ترأس هيئة الكتب والوثائق الخديوية في القاهرة في الفترة بين عام 1896 و1911.