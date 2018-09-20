جامعة الأميرة نورة تشارك في اليوم الوطني 88 بأكبر علم بشري

تركية البدر(صدى):

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع جمعية الغد للشباب فعالية سيرة مجد2 احتفالاً باليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية وذلك في يوم الجمعة 11 محرم 1440هـ وعلى مدار ثلاث أيام والتي ستقام في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية تحت مظلة الهيئة العامة للترفيه .

حيث شكلت طالبات الجامعة أكبر علم بشري بمشاركة عدد كبير منهن في يوم توحيد المملكة العربية السعودية تعبيراً من الجامعة بصدق مشاعر الولاء والانتماء والطاعة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإبداعات مهندس الرؤية المستقبلية الواعدة 2030 ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأتاحت الجامعة الفرصة لطالبتها للاشتراك بتشكيل أكبر علم بشري احتفالاً بهذا اليوم الغالي على قلوب الشعب السعودي من خلال توجيه دعوة لطالباتها تحت عنوان “نحتفل بك وطني”، عبر التسجيل الإلكتروني في رابط تكوين العلم البشري الذي تم الإعلان عنه من خلال حسابات الجامعة الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي وقد لاقى إقبال كبير من الطالبات، حيث بلغ عددهن 4912.

الجدير بالذكر أن الفعالية ستتناول تاريخ المملكة وتنقلنا إلى أصالة الماضي مروراً بتوحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز ورجاله ومواصلة حكومتنا الرشيدة وأبنائها حتى يومنا هذا في العمل الدؤوب في مختلف مجالات الحياة لينعم وطننا بمملكة يملأها الأمن والرخاء ولتضمن حياة رغيدة لمستقبل أبنائها.

وسيقدم في الفعالية العديد من الأنشطة الموسيقية والرقصات الفولكلورية والعروض الوطنية عبر مشاهد تسلّط الضوء على التنوّع في مملكتنا الحبيبة، بالإضافة إلى العروض المذهلة التي تضم الألعاب النارية والقفز المظلي وعروض الطيران المشوقة وعرض السعودية من الفضاء وكذلك تجربة القيادة وغيرها الكثير من العروض والمطاعم والمقاهي التي تجمع كافة أفراد الأسرة وسط أجواء من الترفيه والمرح.