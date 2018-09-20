لكزس UX 200 موديل 2019 تنطلق بسعر يبدأ من 32 ألف دولار

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

بعد عرضها بشهور قليلة في معرض نيويورك الدولي للسيارات, تستعد لكزس لتقديم سيارتها UX في الولايات المتحدة كما أعلنت الشركة سعر أصغر سياراتها الكروس أوفر , ويمكن حجز السيارة بالفعل ولكنها لن تصل الي صالات البيع الا في ديسمبر والنسخة الأولي التي سيتم تصنيعها هي UX 200 بسعر 32 ألف دولار ، وبداية من يناير سيتم طرح UX 250h بسعر 34 ألف دولار.

وتعتبر UX أول سيارات الشركة التي سيتم تصنيعها على قاعدة البناء GA-C الجديدة وتضيف نسخة 200 للسيارة قاعدة بناء بدفع أمامي ومحرك 2 لتر رباعي الاسطوانات وناقل حركة 10 سرعات Direct Shift. أما النسخة الأغلى 250h فتأتي بدفع كلي ونظام هجين مع نفس المحرك البنزين السابق مجتمعاً مع محركين كهربائيين.

ويمكن قيادة السيارة العادية والهجينة من السيارة في 3 وضعيات يمكن اختيارها وهي نورمال وايكو وسبورت. كما ستعرض لكزس بالنسبة لهذا الموديل باقة F Sport التي تعتمد على الاصدار القياسي وتضيف تعديل في التعليق مع نوابض محسنة وأعمدة اتزان وعجلات 18 بوصة وعجلات ألومنيوم من خمسة أذرع وتحديثات بصرية عديدة.