توفيت الزوجة خارج المملكة والأطفال داخلها فهل عليهم ضرر؟.. الجوازات ترد

نايف السالم(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، أنه يلزم مراجعة المديرية بأصل إقامة الزوجة في حال توفيت خارج المملكة.

وقالت الجوازات على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يلزم مراجعتك بأصل اقامة الزوجة، والاطفال على اقامتك لايلزمهم اي اجراء “.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مغرد، قائلًا ” زوجتى توفيت خارج المملكة وتأشيرة الخروج والعودة انتهت منذ شهر تقريبا وأطفالى موجودين داخل المملكة هل عند الذهاب لإسقاط أقامه الزوجة يوجد ضرر على الأطفال علما بأن انا العائل الوحيد لهم داخل المملكة وانا الكفيل حقهم لأنهم اولادى وماهو المطلوب ليتم إسقاط إقامة الزوجة “.