ضاحي خلفان لـ ” قطر ” : لا تعرفون شيئا عن الاقتصاد

دبي(صدى):

علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام دبي ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، على حديث المسؤول القطري حول كراتين ” البيض “.

وأكد ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، على اهمية صناعة صناديق البيض ودورها في الاقتصاد الوطني، وأهمية أي صناعة مهما صغر حجمها.

وقال ” اللي ما يعطي اي اهمية لصناعة صناديق البيض ودورها في الاقتصاد الوطني..لا يعرف شيئا عن الاقتصاد….اي صناعة حتى ولو كانت صناعة اوراق زبالة مهمة…خاصه اذا اذا كان عندك اكتفاء ذاتي وتصدر لدولة عظمى “.