زوج يروي معاناته مع ” حشرات ” برأس زوجته حتى انتهى الأمر بالطلاق
روى زوج مصري للمحكمة معاناته مع زوجته التي لم تكن تهتم بنظافتها الشخصية؛ حيث اكتشف أنها تعاني من ” قمل الرأس ” بعد أيام من زواجهما وظل يعاني طيلة 5 أعوام.
وأوضح الزوج أنه حاول بشتى الطرق جعلها ترجع عما تفعله وتهتم بنفسها بشكل أفضل وتقضي على الحشرات التي تسير على شعرها ولكنها لم تكن تنصت له كأن الأمر يروق لها وتكيفت معه؛ ليزداد غضب الزوج وتشتد الخلافات بينهما وتنتهي بأن تركت له المنزل وذهبت إلى منزل أبيها.
وعادت الزوجة مرة أخرى ولا جديد إلى أن رزقهما الله بطفلة جميلة، ظن الزوج أن زوجته ستتغير بعد إنجابها وستبدأ تهتم بنفسها وبابنتهما ولكن ذلك لم يحدث؛ ليقرر عدم النوم بنفس الغرفة معها فتزداد الخلافات وتترك له المنزل مرة أخرى.
وقال الزوج: ” وعندما ذهبت لوالدها أخبرةته بمعاناتى مع ابنته قام بإهانتى وتطور الأمر بيننا لدرجة أنه قام بطردى من منزله. فوجئت برفع دعوى خلع ضدي حملت رقم 1265 لسنة 2017 باب الشعرية وفى النهاية قررت المحكمة تطليق الزوجة. “
كان زمان[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 2 ساعتين
النظافة في مصر … مشي حالك ..!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 34047 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصحيفة صارت ممله
وعنصرية بحته
يحق للحشرات تسب وتشتم
بينما لايحق للآخرين الدفاع عن أنفسهم
ويمسحون كلامهم
سبحان الله
ماقد حبيت صحيفة مثلك ياصدى
واليوم
أكرهك
قسمآ باالله أقولها وبكل صراحة
أني بديت فعلآ أكرهك
فضفاض[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههه قلت الاخبار ي صحيفة صدى وتسلكون بقصص خريط ومريط🤣🤣🤣
فضفاض[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه قلت الاخبار ي صيحفة صدى قمتو تسلكون بااخبار خريط ومريط
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31576 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله لايبلانا القمل مصيبه من شكله تقلب الكبد يا كثر الشامبوهات والزيوت والكريمات والاستشوار من الكلام قلبت كبدي والله اذا الخبر صدق ماعليه شرهه
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 33 دقيقة
يا اخي بدون محاولات طلق وريح نفسك فرصتين ولم تعدل نفسها مع السلامة