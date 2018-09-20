زوج يروي معاناته مع ” حشرات ” برأس زوجته حتى انتهى الأمر بالطلاق

القاهرة(صدى):

روى زوج مصري للمحكمة معاناته مع زوجته التي لم تكن تهتم بنظافتها الشخصية؛ حيث اكتشف أنها تعاني من ” قمل الرأس ” بعد أيام من زواجهما وظل يعاني طيلة 5 أعوام.

وأوضح الزوج أنه حاول بشتى الطرق جعلها ترجع عما تفعله وتهتم بنفسها بشكل أفضل وتقضي على الحشرات التي تسير على شعرها ولكنها لم تكن تنصت له كأن الأمر يروق لها وتكيفت معه؛ ليزداد غضب الزوج وتشتد الخلافات بينهما وتنتهي بأن تركت له المنزل وذهبت إلى منزل أبيها.

وعادت الزوجة مرة أخرى ولا جديد إلى أن رزقهما الله بطفلة جميلة، ظن الزوج أن زوجته ستتغير بعد إنجابها وستبدأ تهتم بنفسها وبابنتهما ولكن ذلك لم يحدث؛ ليقرر عدم النوم بنفس الغرفة معها فتزداد الخلافات وتترك له المنزل مرة أخرى.

وقال الزوج: ” وعندما ذهبت لوالدها أخبرةته بمعاناتى مع ابنته قام بإهانتى وتطور الأمر بيننا لدرجة أنه قام بطردى من منزله. فوجئت برفع دعوى خلع ضدي حملت رقم 1265 لسنة 2017 باب الشعرية وفى النهاية قررت المحكمة تطليق الزوجة. “