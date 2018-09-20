” النقد ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مؤسسة النقد العربي السعودي، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية، للعمل بمقر المؤسسة في الرياض.

وأوضحت المؤسسة أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” باحث/ أخصائي قانوني ” ، ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويحمل مؤهل بكالوريوس أو ماجستير في تخصص ” القانون ” بتقدير لا يقل عن جيدجداً أو ما يعادله.

وأشارت إلى أن الوصف الوظيفي كالتالي:

مراجعة الأنظمة والقوانين وإعداد البحوث والدراسات وتقديم الرأي والاستشارات والتوصيات القانونية في الموضوعات المعروضة على الإدارة، ومراجعة العقود والاتفاقيات وإعداد الردود، وتمثيل المؤسسة في الجهات واللجان الخارجية وتمثيل الإدارة في اللجان داخل المؤسسة.

المسئوليات والنشاطات الرئيسية:

– تقديم الاستشارات والدراسات والبحوث القانونية والبحث في المهام المتعلقة في القطاع المالي.

– إعداد ودراسة التعليمات الخاصة بالتطبيق السليم للقواعد والأنظمة والقوانين والمعايير وفقاً لسياسات المؤسسة.

– قياس حجم المخاطر والأضرار التي قد تنشأ عن عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

– جمع المعلومات والأدلة اللازمة لإثبات وقوع مخالفة ودراستها.

كما لفتت إلى أن التقديم متاح حاليًا من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي هنا