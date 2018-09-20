التجارة تتفاعل مع مسابقات اليوم الوطني.. وتؤكد: شرط الشراء مخالفة

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، أن اشتراط الشراء في المسابقات التجارية يعد مخالفة ويتم الإبلاغ عنها عبر تطبيق ” بلاغ تجاري “.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مغرد حول مسابقة ” هايبر بنده ” بمناسبة اليوم الوطني الـ88، والتي اشترطت الشراء لدخول السحب على الجوائر.

وتتمثل مسابقة ” هايبر بنده ” في التالي ” جوائز لا تنتهي في اليوم الوطني!! بادر بزيارتنا لفرصة الربح بكوبونات بنزين 91 في فروع مختارة من بنده وهايبربنده…الحملة مستمرة من يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر إلى يوم الأحد الموافق 23 سبتمبر 2018 أو حتى نفاد الكمية “.

وتفاعل مغرد مع هذه التغريدة مستفسرًا حول الإلزام بالشراء، ليرد عليه الحساب الرسمي للهايبر قائلًا ” نعم يلزم الشراء لأنه ستظهر رسالة الرابحين في الفاتورة وشاشة الكاشير “.

وأكد مغرد آخر أن هذا يعد يانصيب و شيء مخالف لتعليمات وزارة التجارة، لتتفاعل معه الوزارة قائله ” مرحباً بك ، اشتراط الشراء للدخول في المسابقات التجارية يعد مخالفة،بإمكانك رفع بلاغك عبر تطبيق “بلاغ تجاري” مع إرفاق الصور وموقع المنشأة وكامل تفاصيل شكواك: هنا “.