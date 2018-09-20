” نسما للطيران ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نسما للطيران عن توفر 12 وظيفة إدارية شاغرة في كل من حائل وبريدة، في عدة تخصصات.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول أمن – وظيفة واحدة – حائل (Safety Officer): المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (السلامة أو الصحة المهنية) أو في تخصص ذو صلة (لا يشترط الخبرة).

وأضافت: ممثل مبيعات – 10 وظائف – حائل وبريدة (Sales Representative) المتطلبات: شهادة الثانوية العامة ويفضل من لديه خبرة في نظم الحجوزات GDS و HITT، ووكيل مبيعات – وظيفة واحدة – حائل (Sales Agent) المتطلبات: شهادة الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين مع معرفة في نظام مبيعات التذاكر.

وأشارت ” نسما للطيران ” إلى أن التقديم يكون من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا