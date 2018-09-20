بالفيديو.. ضبط 3 مخالفين في مداهمة حراج لبيع الإطارات المستعملة بالبطحاء
تمكنت الفرق الرقابیة لوزارة التجارة الاستثمار أمس الأربعاء، من مداهمة حراج لبیع الإطارات المستعملة في حي البطحاء وسط العاصمة الرياض، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.
وتمكنت الحملة من ضبط عدد من المستودعات التي تقوم بتجديد الإطارات المستعملة والمتھالكة لإعادة بیعھا من جديد، بالإضافة إلى ضبط 3 من العمالة المخالفة لنظام الإقامة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34047 ] نشر منذ 2 ساعتين
البطحاء
مششششششششااااااااااكل لاتنتهي😐