بالفيديو.. ضبط 3 مخالفين في مداهمة حراج لبيع الإطارات المستعملة بالبطحاء

عادل الحربي (صدى):

تمكنت الفرق الرقابیة لوزارة التجارة الاستثمار أمس الأربعاء، من مداهمة حراج لبیع الإطارات المستعملة في حي البطحاء وسط العاصمة الرياض، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد من المستودعات التي تقوم بتجديد الإطارات المستعملة والمتھالكة لإعادة بیعھا من جديد، بالإضافة إلى ضبط 3 من العمالة المخالفة لنظام الإقامة.