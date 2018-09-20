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فنان يتحدث عن جنازته: ستكون جميلة وسأحضرها بالتأكيد

فنان يتحدث عن جنازته: ستكون جميلة وسأحضرها بالتأكيد
أماني الغامدي(صدى):

أثار الفنان الخليجي عبدالله بوشهري، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “.

ونشر ” بو شهري ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” مشهدًا لجنازة من أحد الأعمال الدرامية، قائلًا ” ستكون مشاهد جنازتي جميلة، لكنني لم أرها للأسف رغم أنني سأحضرها بالتأكيد “.

وصدمت هذه التغريدة متابعي الفنان بو شهري، لكنه قام بحذفها، قائلًا في تغريدة أخرى ” أول مرة في حياتي أمسح تويت أنا كاتبه,, ولا العادة ما حد يهمني. أمي اتصلت وزفتني الغالية. هذي ما أقدر أردلها طلب “.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا صبر الأرض …
سمج لأبعد الحدود ..

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