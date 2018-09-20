فنان يتحدث عن جنازته: ستكون جميلة وسأحضرها بالتأكيد
أثار الفنان الخليجي عبدالله بوشهري، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “.
ونشر ” بو شهري ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” مشهدًا لجنازة من أحد الأعمال الدرامية، قائلًا ” ستكون مشاهد جنازتي جميلة، لكنني لم أرها للأسف رغم أنني سأحضرها بالتأكيد “.
وصدمت هذه التغريدة متابعي الفنان بو شهري، لكنه قام بحذفها، قائلًا في تغريدة أخرى ” أول مرة في حياتي أمسح تويت أنا كاتبه,, ولا العادة ما حد يهمني. أمي اتصلت وزفتني الغالية. هذي ما أقدر أردلها طلب “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34047 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكله كثر في العصير🍺🥃
ويوم صحصح
وحس أنه جاب العيد
حط أمه في الواجهة👵
يتعذر بها😂😂😂😂😂😂😂
كان زمان[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا صبر الأرض …
سمج لأبعد الحدود ..