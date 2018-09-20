بالفيديو.. مذيعة تتعرض للضرب والرشق بالبيض على الهواء

كييف(صدى):

هاجم عدد من المتظاهرين مذيعة أوكرانية، أثناء قيامها ببث مباشر في أوكرانيا عن قرار القبض على جندي يقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد المتمردين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.

وتعرضت المذيعة دارينا بليرا للضرب واللكم من قبل المتظاهرين المحتجين على القرار، بينما كانت تقف أمام مكتب المدعي العام في العاصمة كييف.

ووثق مقطع فيديو لحظة الاعتداء على المذيعة، فبينما كانت في بث مباشر قام رجل برشق الصحفية بالبيض بالإضافة إلى إهانات لفظية أثناء تحدثها عن الأمر على التلفزيون.

وبينما بدأت في استجماع نفسها قائله أمام الكاميرا ” ترى ما يجري؟.. نحن نتعرض للهجوم، ألقوا الجليد والبيض علينا “، جاءت سيدة عجوز من الخلف ودفعت ميكروفونها بعيدًا.

وسط هذا الاعتداء لم تتدخل الشرطة الأوكرانية، حيث قال ضباط الشرطة في الموقع إنه كان ينبغي عليها أن تبتعد عن مكتب المدعي العام والاحتجاجات.