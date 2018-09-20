تأجيل بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة

حمود العنزي(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي، أن وزارة الصحة أجلت بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.

حيث أوضح أن الوزارة قامت بتأجيل تطبيق اللائحة لمدة 6 أشهر؛ وذلك في تعميم إلحاقي.

يُذكر أن مجلس الضمان الصحي كان قد أصدر تعميمًا لشركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة الصحية، بشأن بعض القضايا المتعلقة بوثائق التأمين، من حيث ” نسبة التحمل ، وآلية احتساب مبلغ نسبة التحمل، وشبكات التغطية التأمينية، ومراجعة المريض خلال 14 يومًا ” .