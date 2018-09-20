تأجيل بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة
كشف مجلس الضمان الصحي، أن وزارة الصحة أجلت بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
حيث أوضح أن الوزارة قامت بتأجيل تطبيق اللائحة لمدة 6 أشهر؛ وذلك في تعميم إلحاقي.
يُذكر أن مجلس الضمان الصحي كان قد أصدر تعميمًا لشركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة الصحية، بشأن بعض القضايا المتعلقة بوثائق التأمين، من حيث ” نسبة التحمل ، وآلية احتساب مبلغ نسبة التحمل، وشبكات التغطية التأمينية، ومراجعة المريض خلال 14 يومًا ” .
اترك تعليقاً