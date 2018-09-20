بايرن ميونيخ يتطلع لمواصلة عروضه القوية أمام شالكة

نواف السالم(صدى):

يسعى بايرن ميونيخ المتصدر إلى مواصلة عروضه القوية هذا الموسم وتحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري، عندما يحل ضيفًا على شالكه وصيف القاع السبت في المرحلة الرابعة.

وتمكن بايرن ميونيخ من تحقيق ثلاثة انتصارات في الدوري حاصدًا العلامة الكاملة، جعلته ينفرد بالصدارة بفارق نقطتين عن 5 مطاردين، كما استهل مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوز ثمين خارج قواعده على بنفيكا البرتغالي بهدفين نظيفين في لشبونة في المجموعة الخامسة.

ومن جانبه، فشل شالكه في حصد أي نقطة من مبارياته الثلاث الأولى، إلا أنه حقق نتيجة مقبولة بتعادله مع ضيفه بورتو البرتغالي في المجموعة الرابعة من دوري الأبطال هدف لهدف، علماً أنه شكا من احتساب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لمنافسه، سجل منها البرازيلي إدميلسون دا سيلفا إصابة التعادل في الدقيقة 75.