” ثمانيني ” يقتل زوجته بسبب الغيرة

برلين(صدى):

أقدم عجوز ” ثمانيني ” على قتل زوجته البالغة من العمر 76 عامًا؛ بسبب الغيرة.

وبالتطرق للتفاصيل، قدما الزوجان من ألمانيا لقضاء إجازة بمدينة إسطنبول، إلا أن بعض الأقارب شعروا بالقلق بعد عدة محاولات للتواصل معهم على الهاتف دون أن يجيب أحد، وعندما ذهبوا لمنزلهم وجدوا الزوجين غارقين في دمائهما.

حيث تعرضت الزوجة لطعنة في القلب توفيت على إثرها، فيما تمكن الأطباء من إنقاذ الزوج الذي حاول الانتحار بقطع شرايين معصميه، حيث اعترف الزوج بأنه قتل زوجته؛ لأنها كانت تغار عليه بشدة بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: ” كانت تظن أنني على علاقة غرامية مع إحداهن، وطلبت مني مغادرة المنزل لأنها لم تعد تثق بي بعد الآن، وعقب شجاري معها قتلتها ” .