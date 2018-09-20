غضب في إيطاليا بعد طرد رونالدو
طالبت الصحف الإيطالية، بمراجعة قرار الحكم فيليز بريتش، بطرد القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، في مباراة فريقه أمام فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا.
وقالت الصحف: ” يوفنتوس يساوي 10 أقوى من الحكم ” ، ووصفت البطاقة الحمراء بأنها ” سخيفة ” ؛ حيث أشهر الحكم الألماني أول بطاقة حمراء في وجه رونالدو خلال المشاركة رقم 154 له في دوري أبطال أوروبا التي فاز بلقبها 5 مرات.
وجاء ذلك بعد مشادة وقعت بين رونالدو وجيسون موريلو دون كرة، فيما أعرب الكثيرون ومن بينهم ماسيميليانو أليغري، عن أملهم في موافقة اتحاد الكرة الأوروبي ” يويفا ” على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد التي تطبق في الدوري الإيطالي، وفي كأس العالم.
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