غضب في إيطاليا بعد طرد رونالدو

طلال الغامدي(صدى):

طالبت الصحف الإيطالية، بمراجعة قرار الحكم فيليز بريتش، بطرد القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، في مباراة فريقه أمام فالنسيا الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحف: ” يوفنتوس يساوي 10 أقوى من الحكم ” ، ووصفت البطاقة الحمراء بأنها ” سخيفة ” ؛ حيث أشهر الحكم الألماني أول بطاقة حمراء في وجه رونالدو خلال المشاركة رقم 154 له في دوري أبطال أوروبا التي فاز بلقبها 5 مرات.

وجاء ذلك بعد مشادة وقعت بين رونالدو وجيسون موريلو دون كرة، فيما أعرب الكثيرون ومن بينهم ماسيميليانو أليغري، عن أملهم في موافقة اتحاد الكرة الأوروبي ” يويفا ” على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد التي تطبق في الدوري الإيطالي، وفي كأس العالم.