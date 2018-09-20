جامعة الملك سعود تدعو المرشحين والمرشحات على وظائفها الإدارية لاستكمال إجراءات تعيينهم

فاطمة المالكي(صدى):

دعت جامعة الملك سعود, المرشحين لشغل وظائفها الإدارية التي سبق الإعلان عنها العام الماضي إلى سرعة استكمال إجراءات تعيينهم إلكترونياً ابتداءً من الاثنين 14 / 1 / 1440هـ ولمدة خمسة أيام عمل.

وأهابت الجامعة بالمرشحين والمرشحات الموضحة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين هنا إلى إنهاء إجراءات تعيينهم إلكترونياً، وذلك بإرفاق صور من الشهادات المطلوبة، والهوية الوطنية، والخبرات إن تطلب الأمر، مشيرةً إلى من لم يستكمل إجراءات التعيين خلال الفترة الموضحة سيسقط حقه في التعيين ويتم استدعاء التالي في الترتيب .