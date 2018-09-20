برشلونة وريال مدريد يسعيان للسيطرة على ” الليجا “

نواف السالم(صدى):

يتطلع نادي برشلونة ونظيره ريال مدريد، إلى السيطرة على ” الليجا ” وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين، عندما يخوضان مباراتين حذرتين في الجولة 5 من الدوري الإسباني لكرة القدم نهاية هذا الأسبوع.

ويأتي برشلونة في صدارة الترتيب بـ12 نقطة كاملة، بعد فوزه في مبارياته الأربع، وهو الوحيد حقق هذا الإنجاز، فيما يبتعد عنه ريال مدريد بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة بفارق نقطتين، وذلك بعد تعادله الأخير على أرض أتلتيك بلباو.

وتعد مباراة ريال مدريد مع ضيفه إسبانيول السبت المقبل، على الدرجة عينها من الصعوبة مقارنة مع مواجهة غريمه التقليدي وجاره جيرونا الأحد في ختام الجولة، نظرًا لاحتلال إسبانيول المركز الرابع بفوزين وتعادل، على غرار جيرونا 6 الذي حقق فوزين على فياريال وسلتا فيغو ثالث الترتيب.