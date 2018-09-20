” إدارة وصيانة المنشآت العسكرية ” تعلن عن وظائف شاغرة بنظام التعاقد

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع في منطقة المدينة المنورة، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة بنظام التعاقد.

وأوضحت الإدارة أن الوظائف متاحة للمواطنين وفق المؤهلات المطلوبة، داعيه من يرغب في التقدم على أي من هذه الوظائف، تقديم كل المستندات المطلوبة شخصيًا إلى إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة.

وأضافت أن عنوانها كالتالي ” طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز – العزيزية “، وذلك خلال فترة أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.