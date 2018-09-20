محاولة انتحار فاشلة لعاملة منزلية بجدة

نايف السالم(صدى):

أقدمت عاملة منزلية من الجنسية البنجلاديشية على الانتحار، بعد أن ألقت نفسها من الطابق الثالث بإحدى العمائر بمحافظة جدة، أمس الأربعاء.

ونجت العاملة المنزلية من محاولة الانتحار الفاشلة، حثي لم تصب بأي أذى وفق الكشف المبدئي عليهامن قبل فرق الهلال الأحمر.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة جدة تلقّت بلاغًا من كفيل عاملة منزلية تبلغ من العمر 31 عامًا، يفيد بأنها ألقت نفسها من الطابق الثالث من داخل عمارة مكونة من خمسة أدوار بحي الصفا شمال جدة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى موقع البلاغ على الفور بحضور الهلال الأحمر، حيث وجدة العاملة ملقاة على الأرض ولا يوجد بها إصابات ظاهرة من كدمات أو نحوها.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم استكمال إجراءات الضبط المتبع في مثل هذه الحالات؛ لإحالة الملف لجهة الاختصاص، فيما تولّت سيارة الإسعاف نقلها للمستشفى؛ للكشف عليها.