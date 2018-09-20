بالصور.. جلد امرأة بساحة عامة لممارستها ” الزنا “

جاكرتا(صدى):

قامت إندونيسيا بجلد امرأة بساحة عامة؛ كعقوبة لها على ممارستها الجنس خارج إطار الزواج، حيث تم التقاط بعض الصور لها أثناء تنفيذ هذه العقوبة.

وظهرت المرأة في الصور وهي راكعة تحت مظلة مغطاة بحجاب أبيض؛ فيما يحمل الشخص الآخر سوط لجلدها على ظهرها أمام العلن.