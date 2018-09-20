بالصور.. جلد امرأة بساحة عامة لممارستها ” الزنا “
قامت إندونيسيا بجلد امرأة بساحة عامة؛ كعقوبة لها على ممارستها الجنس خارج إطار الزواج، حيث تم التقاط بعض الصور لها أثناء تنفيذ هذه العقوبة.
وظهرت المرأة في الصور وهي راكعة تحت مظلة مغطاة بحجاب أبيض؛ فيما يحمل الشخص الآخر سوط لجلدها على ظهرها أمام العلن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34047 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا شرع الله
ومافيها شي
بس وين الي مارست الجنس معاه
ماينجلد معها🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34047 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولا باقي ماأعترف للحين🤗
كان زمان[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 2 ساعتين
تطبقون الحدود
والجبل عندكم قائم على بائئعات الهوى .. وأفهم يافهيم ..