طالب يطلق النار على وكيل مدرسة ثانوية بـ ” تثليث “
تعرض صباح اليوم، وكيل مدرسة ثانوية بمركز الأمواه التابع لمحافظة ” تثليث ” لطلق ناري أطلقه أحد طلاب مدرسة أخرى، خارج الدوام الرسمي؛ على خلفية ادعائه وجود خلاف بين الوكيل وأشقائه بالمدرسة التي يعمل بها الوكيل.
وعن ذلك، قال ناجي بن عايش السبيعي، المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ” المعلم لم يصب بأذى، وحادثة الإطلاق وقعت خارج وقت الدوام الرسمي؛ حيث تعرّض وكيل المدرسة لإطلاق نار من أحد طلاب مدرسة أخرى، ولديه أخوه في المدرسة التي يعمل بها الوكيل ” .
وأوضح ” السبيعي ” ، أن الجهات الأمنية تولت متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لديهم؛ مشيرًا لعدم وجود إجراءات تتخذها إدارة التعليم للطالب؛ كونها خارج أسوار المدرسة والدوام الرسمي؛ إنما ذلك من اختصاص الجهات الأمنية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34030 ] نشر منذ 14 دقيقة
هذي نتائج قرارات وزارةالتعليم أمس
ممنوع تأدب الطالب لفظيآ ولا جسديآ ولامعنويآ
الله يعينكم يامعلمين
داوموا ولاتنسون ماتاخذون أكفانكم معكم😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34030 ] نشر منذ 12 دقيقة
التعليم تحذر من معاقبةالطالب
مهما كانت المبررات
وركز على كلمة
مهما كاااااااانت المبررات👇👇👇
https://www.slaati.com/2018/09/20/p1191196.html
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11218 ] نشر منذ 9 دقائق
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله المستـــــعان .
شالوم[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 4 دقائق
عيب كدة يجب على جميع الطلاب إحترام المعلمين .
محمد[ عدد التعليقات: 2650 ] نشر منذ 1 دقيقة
وبكرة يشغلنا اجمع الدية