طالب يطلق النار على وكيل مدرسة ثانوية بـ ” تثليث “

أبها(صدى):

تعرض صباح اليوم، وكيل مدرسة ثانوية بمركز الأمواه التابع لمحافظة ” تثليث ” لطلق ناري أطلقه أحد طلاب مدرسة أخرى، خارج الدوام الرسمي؛ على خلفية ادعائه وجود خلاف بين الوكيل وأشقائه بالمدرسة التي يعمل بها الوكيل.

وعن ذلك، قال ناجي بن عايش السبيعي، المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ” المعلم لم يصب بأذى، وحادثة الإطلاق وقعت خارج وقت الدوام الرسمي؛ حيث تعرّض وكيل المدرسة لإطلاق نار من أحد طلاب مدرسة أخرى، ولديه أخوه في المدرسة التي يعمل بها الوكيل ” .

وأوضح ” السبيعي ” ، أن الجهات الأمنية تولت متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لديهم؛ مشيرًا لعدم وجود إجراءات تتخذها إدارة التعليم للطالب؛ كونها خارج أسوار المدرسة والدوام الرسمي؛ إنما ذلك من اختصاص الجهات الأمنية.