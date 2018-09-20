لخلاف على قيمة إصلاح سيارة.. مواطن يحاول حرق عامل بإحدى ورش جدة

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة محافظة جدة ممثلة بمركز الشرطة الجنوبية، القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لسكبه مادة البنزين على عامل وافد داخل ورشة، محاولًا حرقه إثر خلاف بينهما.

وبأت القصة، عندما أحضر الشاب الثلاثيني سيارته لإصلاحها في الورشة، إلا أنه اختلف مع أحد عمال الورشة بشأن تكلفة الصيانة، فأحضر المواطن إثر ذلك علبة مملوءة بمادة البنزين، وسكب محتوياتها على العامل بغرض إشعال النار فيه.

وتدخل عمال الورشة ورجال أمن الدوريات للسيطرة على المواطن الذي كان في طريقه لحرق العامل، وهو الآن قيد التوقيف ويجري التحقيق معه، تمهيدًا لإحالته إلى فرع النيابة العامة.