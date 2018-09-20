إجراءات هامة لمعالجة الأحياء العشوائية والردميات بجدة

جدة(صدى):

تتخذ أمانة محافظة جدة العديد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الأحياء العشوائية المنتشرة في المحافظة، والتخلص من مشكلة الردميات على أطراف وداخل الأحياء السكنية.

ومن جانبه، أكد أمين المحافظة صالح التركي، أن وجود هاتين المشكلتين يتنافى مع الوجه الحضاري والطابع المعماري لمدينة جدة، لافتًا إلى سعي الأمانة لأن تكون جدة ضمن أفضل 100 مدينة في العالم حسب رؤية 2030.

كما أشار ” التركي ” إلى أن الخطة تستهدف إقامة العديد من الفعاليات لتنمية وتطوير المحافظة في مختلف المجالات، خاصة المشروعات التنموية وجذب الاستثمارات.

وأضاف أنه يتم العمل حاليًا لتحويل جدة إلى محفظة ذكية من خلال المشروعات الخدمية التابعة للأمانة، بالإضافة إلى مشروعات النقل الشامل ومترو جدة والمطار الجديد والواجهة البحرية، باعتبارها أهم وأكبر ميناء على البحر الأحمر وبوابة الحرمين الشريفين.