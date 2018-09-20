وفاة معلمة وإصابة 3 في حادث سير بطريق عنان – الرين

عادل الحربي(صدى):

توفت معلمة وأصيب 3 آخرين، في حادث سير لمركبة نقل خاص لمعلمتين، صباح اليوم الخميس، على طريق ” عنان – الرين “.

ونتج الحادث عن انحراف المركبة عن الطريق بعد ارتطامها بجبل، والذي أسفر عن وفاة المعلمة، وإصابة زميلتها وابنتها والسائق.

ومن جانبها أوضحت إدارة التعليم بمحافظة القريعية، أن المعلمة التي توفت تعمل في مدرسة آل هويمل بقطاع الرين، وزميلتها تعمل في مدرسة المثناة بشائر العمير وابنتها طالبة بمدرسة المثناة.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الرين الحالات استقبل الحالات، وتم التعامل مع الإصابات وإجراء الفحوصات والإشاعات الطبية اللازمة.

وأضاف أن إصابة المعلمة طفيفة وتم خروجها من المستشفى، ورفع طلب إحالة لابنة المعلمة من مستشفى الرين وتم قبول الطلب بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بمدينة الرياض وقد تم نقلها بالإسعاف لاستكمال مراحل علاجها.