للرجال.. احذر الأكلات الدسمة تسبب تشوه الحيوانات المنوية وضعفها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تعتبر سمنة الرجال من الأمراض التي انتشرت مؤخرا، حيث يصاب العديد من الرجال خاصة الشباب بالسمنة نتيجة العادات الغذائية الخاطئة دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

ويقول الدكتور أحمد المصري أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، إن تناول الدهون المشبعة يرفع من نسبة الكولسترول الضار بالجسم، مما يؤثر على قدرة الجسم الجنسية، فضلا عن إفرازات الحيوانات المنوية، لذلك ينصح دائما من يعانون من ضعف وقلة الحيوانات المنوية بفحص مستوى الكولسترول وتخفيض السمنة.

وأضاف ، أن تناول الأطعمة التي تحتوى على نسب مرتفعة من الدهون زيادة الوزن يؤدى إلى ضعف القدرة الجنسية والإنجابية وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى العقم التام حيث تؤثر تراكم الشحوم والدهون وخاصة حول المناطق التناسلية للرجال على ارتفاع حرارة البروستاتا مما يقلل من عدد الحيوانات المنوية ويزيد من نسبة التشوهات بها.

وتابع، أن السمنة لها أضرار لا حصر لها على الجسم، خاصة أن تواجد الدهون بالدم وخاصة منخفضة الكثافة يمكن أن تترسب على جدران الأوعية الدموية والشرايين مما يؤدى إلى تصلب الشرايين والإصابة بأمراض القلب بالإضافة إلى الإصابة بالكبد الدهنى.

وأشار الدكتور أحمد ، أنه يجب الحرص على نظام غذائي متوازن والحفاظ على الوزن المناسب مع الطول والتقليل أو تجنب الأطعمة الدهنية حتى يتم الحفاظ على القدرة والقوة الجنسية.