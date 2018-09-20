​فورد إيدج 2019 تتوفر بتكنولوجيا الدفع الكلي بالذكاء الاصطناعي

برلين(صدى):

تتعقد التكنولوجيا بشكل كبير في كل يوم, وتستخدم في مجالات عديدة منها السيارات، وقامت فورد على سبيل المثال بتوفير تكنولوجيا الدفع الكلي في موديل إيدج 2019 بنظام الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه الحساب بشكل أسرع من العقل البشري. وتقوم فورد بالاستثمار كما يبدو في الجانب الذي تراه مفيد خاصة مع نمو الطلب على السيارات الكروس أوفر ولكن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في الدفع الكلي للسيارة؟

والأمر يرتبط ببرمجيات تقوم بالتعامل مع كل شيء يتعلق بالجر مع عشرات من الحسابات الفائقة التي توفر للميكانيزم متي تعمل بالدفع الثنائي ومتي تتحول للدفع الكلي ويتم اتخاذ القرار في 10 مللي ثانية في حال كان هناك ضرورة لتنقل السيارة بين الوضعيتين.

ويمكن لنسبة 100 % من عزم الدوران أن ترسل من الأمام للعجلات الخلفية حتى في حالة المحرك V6 ايكوبوست سعة 2.7 لتر في ايدج ST ، فيما قال سكوت بيرينج المشرف علي برمجيات القيادة في فورد أن هناك الكثير من النظم المشابهة ولكن لا يوجد أحدها مثل هذا النظام. ويساعد التحول بهذا النظام من الدفع الثنائي الي الرباعي في توفير الوقود في ايدج مع تقليل الانبعاثات الكربونية .

ومن المقرر وصول فورد ايدج الي صالات العرض في الولايات المتحدة في الشهر الجاري فيما لم يتم اعلان أسعار السيارة في الوقت الحالي,بينما كانت أسعار موديلات 2018 تبدأ من 29.315 ألف دولار بينما نسخة ST تصل الي 43.350 ألف دولار.