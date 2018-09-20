طبيب جراح يتعاون مع خطيبته لاغتصاب امرأتين

واشنطن(صدى):

أقدم طبيب جراح أمريكي وخطيبته على اغتصاب امرأتين بعد تخديرهما في منطقة أورنج، وسط الاشتباه في وقوع مئات الضحايا في فخ هذا الثنائي، الذين يواجها احتمال الحكم بالسجن 40 و30 عامًا.

واتهمت محكمة أمريكية الثنائي باغتصاب الامرأتين، حيث قاما بتخدير إمرأتين التقياهما في حانة ومطعم، بواسطة الكوكايين وحبوب اكستاسي و” جي إتش بي” المعروفة بـ” مخدرات المغتصب “، للقضاء على مقاومتهما.

وقام التنائي باقتياد المرأتان بعد ذلك إلى شقة يملكها الجراج في نيوبورت بيتش جنوب لوس انجليس، ثم قاما باغتصابهما، كما عثر على أكثر من ألف تسجيل مصوّر لاعتداءات جنسية على هاتف الجراح.

وكان جراح العظم غرانت روبيشو وخطيبته سيريسا رايلي، حققا بعض الشهرة قبل سنوات قليلة في أحد برامج تلفزيون الواقع.

ومن جانبه قال المدعي العام توني راكوكاس: ” نظن أنهما كانا يستفيدان من مظهرهما الخارجي الجذاب لاستقطاب الضحايا من دون أي خوف “.