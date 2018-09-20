صور إباحية لأطفال وراء إغلاق FBI للمرصد الشمسي

واشنطن(صدى):

أوضحت وثائق محكمة عن السبب الحقيقي وراء الإغلاق الغامض للمرصد الوطني للطاقة الشمسية بأمريكا، من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، عقب موجة من التكهنات ونظريات المؤامرة حول ما وقع.

ويحقق الوكلاء الفدراليين مع حارس يشتبه في استخدامه شبكة الواي فاي الخاصة بالمراقبة لتنزيل صور إباحية للأطفال، وذلك بعد تلقي معلومات من مصدر داخل المرصد، عثر على حاسوب يحتوي على صور وصفها بأنها ” سيئة “.

وبعد تضييق قائمة المشتبه بهم، اكتشف مكتب التحقيقات الفدرالي أنه تم استخدام كمبيوتر محمول شخصي للوصول إلى المحتوى المحظور عبر الشبكة الداخلية؛ فيما لم يتم اعتقال المشتبه به أو اتهامه بأي شيء حتى الآن، على الرغم من ذكر اسمه في مذكرة التوقيف.