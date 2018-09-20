الليمون يخلص الحامل من 10 مشاكل صحية .. اكتشفيها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت العديد من الدراسات الحديثة عن أهمية عصير الليمون للحامل وجنينها ، حيث أنه يعمل على حل أغلب الوعكات الصحية التي تتعرض لها الحوامل مثل عسر الهضم والغثيان ونزلات البرد .

تتعرض أغلب الحوامل لكثير من الوعكات الصحية ويبحثون عن علاج لحالتهم مثل عسر الهضم والغثيان ونزلات البرد وينصحهن الطبيب بتجنب تناول الأدوية بشكل عشوائي لضمان سلامة الجنين، واتباع العلاجات الطبيعية.

وقال الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم ، أن عصير الليمون قادر على علاج العديد من المشاكل المتكررة بشكل سهل وبسيط وهذا يتناسب مع الحامل التي لا تعاني من مشكلة حموضة المعدة حيث يمنع تناوله إلا بقدر بسيط منعا لتهيج المعدة

ومن هذه المشاكل التي يساعد عصير الليمون الطازج ، الحامل على علاجها :

1- عصير الليمون يهدئ سريعا الإحساس بالغثيان الذي تصاب به أغلب الحوامل خلال الثلاثة الشهور الأولى .

2- يعتبر مصدرا غنيا جدا بفيتامين “سي”، حيث يساعد الليمون بصورة كبيرة في نمو الطفل بصورة طبيعية

3- عصير الليمون يعمل بصورة وقائية على نزلات البرد المفاجئة، خاصة مع امتناع الحامل عن تناول الأدوية لمواجهة نزلات البرد.

4- الليمون قادر على الدخول بشكل كبيرة في علاج الإمساك وعسر الهضم وهو ما يحدث لأغلب الحوامل فهو منشط فعال للكبد.

5- يساهم عصير الليمون في تقليل تورم القدمين والذي يحدث بصورة كبيرة خلال الثلث الأخير من الحمل.

6- الليمون يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد في بناء عظام الجنين ويسهل تطوير خلايا المخ والأعصاب لديه.

7- يسهل عصير الليمون عملية المخاض والولادة بصورة كبيرة، حيث بالإمكان خلطه مع العسل والمداومة في تناوله بدء من الشهر الخامس وحتى موعد الولادة.

8- يزيد من فرصة الجسم في امتصاص الحديد، مما يجنب التعرض للأنيميا خلال الحمل.

9- يعمل الليمون على تخليص الجسم من السموم أول بأول، ويعمل على تنقية الدم ويطرد سموم المعدة.

10- الليمون يحمي الحامل من الإصابة بالأمراض المعدية ويقوي جهاز المناعة، و يقي من كثير من الأمراض.

وينصح الشاعر بتناول عصير الليمون خلال فترة الصباح لأن فيتامين “سي” من الممكن أن يصيب الحامل بالأرق وصعوبة النوم.