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الكوسة بالشوفان والبشاميل تساعدك في الحفاظ على وزنك

الكوسة بالشوفان والبشاميل تساعدك في الحفاظ على وزنك
أماني الغامدي(صدى):

تُعد ” الكوسة ” من الخضراوات التي لها فوائد كبيرة، كما أنها تساعد في الرجيم أو خلال اتباع نظام غذائي ” دايت ” ، لذا وفي هذا السياق يمكن إدخالها في وصفات صحية يمكن تناولها أثناء ” الدايت ” .

وصفة ” الكوسة بالشوفان والبشاميل ”

هذه الوصفة لا يستغرق إعدادها 10 دقائق، وتساعد على الشعور بالشبع والامتلاء وسعراتها الحرارية منخفضة حوالي 200 سعرة فقط، ويمكن تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

1-أبشر الكوسة بالمبشرة ثم قطعها وأضف إليها البيض والجبنة والتوابل.
2- أضف كل هذه المكونات على دقيق الشوفان وأخلطهم جيدًا.
3-أضف نصف كوبا مياه دافئة وقلبها حتى يصبح القوام متجانس.
4- أضف كل هذه المقادير بإناء على النار بعد دهنه بقليل من الزبدة الفلاحي، وهى من الدهون الصحية المفيدة للجسم.


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