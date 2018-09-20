الكوسة بالشوفان والبشاميل تساعدك في الحفاظ على وزنك

أماني الغامدي(صدى):

تُعد ” الكوسة ” من الخضراوات التي لها فوائد كبيرة، كما أنها تساعد في الرجيم أو خلال اتباع نظام غذائي ” دايت ” ، لذا وفي هذا السياق يمكن إدخالها في وصفات صحية يمكن تناولها أثناء ” الدايت ” .

وصفة ” الكوسة بالشوفان والبشاميل ”

هذه الوصفة لا يستغرق إعدادها 10 دقائق، وتساعد على الشعور بالشبع والامتلاء وسعراتها الحرارية منخفضة حوالي 200 سعرة فقط، ويمكن تحضيرها من خلال الخطوات التالية:

1-أبشر الكوسة بالمبشرة ثم قطعها وأضف إليها البيض والجبنة والتوابل.

2- أضف كل هذه المكونات على دقيق الشوفان وأخلطهم جيدًا.

3-أضف نصف كوبا مياه دافئة وقلبها حتى يصبح القوام متجانس.

4- أضف كل هذه المقادير بإناء على النار بعد دهنه بقليل من الزبدة الفلاحي، وهى من الدهون الصحية المفيدة للجسم.