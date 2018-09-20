60 % من مراجعي الكهرباء بجدة يريدون إلغاء ” تيسير “

عادل الحربي (صدى):

صرحت مصادر في الشركة السعودية للكهرباء، بأن أكثر من 60 % من مراجعي مراكز خدمات المشتركين في جدة خلال الأيام الماضية، كانوا يريدون إلغاء نظام الفاتورة الثابتة ” تيسير ” .

وعن ذلك، أبان المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي، أنه يُفترض أن تكون خدمة ” تيسير ” خدمة تسهل عملية سداد قيمة الفاتورة الكهربائية؛ وذلك بتسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري، وفي نهاية العام تتم تسوية المديونية بالنقصان أو الزيادة، سواء لصالح الشركة أو المستهلك.

حيث أشار ” العمودي ” إلى أنها خدمة اختيارية وليست إلزامية، وعليه فإن إشراك العميل فيها دون طلبه ودون رغبته أو موافقته أمر غير نظامي، وتحصيل المال عليها يعد أمرًا غير نظامي أيضًا، وتفعيل الخدمة بعد إلغائها أمر غير نظامي كذلك.

وأضاف: ” من حق العميل استعادة ما أخذته منه شركة الكهرباء مصدرة الخدمة، ومن حقه التظلم لها وفي حال رفضها أو مضي 60 يوما دون الفصل في التظلم، أن يرفع دعوى قضائية خلال 60 يومًا من علمه بالقرار ” .