مسرحية هنيدي.. من ” صراع في الفيلا ” لـ ” 3 أيام في الساحل “

أماني الغامدي(صدى):

قرر صناع مسرحية النجم الكوميدى محمد هنيدى الجديدة ” صراع فى الفيلا ” للمخرج مجدى الهوارى والكاتب أحمد عبد الله، تغيير اسمها إلى ” 3 أيام فى الساحل ” ، ليكون العنوان النهائى للعمل.

ويواصل صناع العمل تحضيراته فى الوقت الحالى، إستعدادًا لافتتاح العرض المسرحى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والعمل يضم العديد من فنانين الكوميديا منهم الفنان بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومحمد محمود.

وأوضح مخرج العمل أنه استعان بفرق استعراضية من أوكرانيا للعمل على مشاهد الاستعراض في المسرحية، كما أكد أنه لم يتم الاستقرار على الأدوار النسائية بعد؛ فيما يجسد هنيدى شخصية جديدة فى المسرحية وهى امرأة عجوز تدعى ” حمامة هانم هاشتاج ” ، تدخل فى صراعات بشكل كوميدى وتهتم بعالم الموضة والفاشونيستا.