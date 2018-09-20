فيديو لمسؤول قطري يتحدث عن كراتين ” البيض ” يتحول إلى عاصفة من السخرية

طلال الضوي(صدى):

تحول حديث مسؤول مصنع قطري على القناة الرسمية الحكومية حول ” تصنيع كراتين أطباق البيض ” إلى عاصفة من السخرية، بسبب تفاخره بتحقيق قطر الاكتفاء الذاتي من تصنيع كراتين البيض.

وقال المسؤول القطري في برنامج تلفزيوني إن قطر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من تصنيع كراتين البيض، وتصدير فائض الإنتاج لبلدان أخرى بينها الصين على حد زعمه.

وحقق مقطع فيديو للقاء التلفزيوني، تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، متناسياً أن جميع واردات قطر الغذائية كانت تأتي من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قبل أن يتم قطع العلاقات وإغلاق المنافذ والمعابر بشكل كامل مع الدوحة.

وعلق مغردون ساخرون من المصنع القطري ومسؤوله، بأنه يتجاهل الحديث عن البيض، وإنه المادة الغذائية التي يحتاجها السكان، وتعتمد قطر على استيرادها، بينما يتباهى بتصنيع الكراتين، ويناقض نفسه حول تاريخ إنشاء المصنع.