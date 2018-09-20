بالفيديو.. بـ يوميات ونيس.. محمد صبحي يسترجع ذكرياته مع جميل راتب

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان المصري محمد صبحي عبر صفحته الرسمية على ” فيسبوك ” ؛ مقطع فيديو ليسترجع به ذكرياته مع الفنان الراحل جميل راتب خلال كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسل ” يوميات ونيس ” .

وظهر بالمقطع محمد صبحي مع جميل راتب وهما يضحكان خلال تصوير المشهد بـ ” يوميات ونيس ” ، مما جعل تصوير المشهد يستغرق وقتًا طويلاً بسبب الكوميديا التي جمعتهما.

وكتب ” صبحى ” على الفيديو قائلاً: ” وداعًا جميل راتب أضحكتنا كثيرًا يا أبو الفضل، واليوم نبكيك “.

يُذكر أن الفنان جميل راتب رحل عن عالمنا أمس الأربعاء عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.