مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 38.66 نقطة ليقفل عند مستوى 7768.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 103 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 82 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميدغلف للتأمين, واسمنت تبوك, والعالمية, ودور, وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسماك, ودلة الصحية, وعناية, وحلواني إخوان, والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.06% و 4.92% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وكيمانول, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 15.70 نقطة ليقفل عند مستوى 2585.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 107 آلاف سهم تقاسمتها 137 صفقة.