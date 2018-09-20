الراجحي يرأس اجتماع مجلس إدارة مجلس شؤون الأسرة ويناقش عددا من الموضوعات

سعيد العجل(صدى):

ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمقر الوزارة في مدينة الرياض، اجتماع مجلس الإدارة بحضور أعضاء المجلس والأمين العام الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.

وناقش الأعضاء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع وكان أبرزها الاستراتيجية الوطنية للطفولة ولجان شؤون الأسرة بالمناطق.

وطرحت أمانة المجلس عددا من الموضوعات ذات الأهمية والأولوية في شؤون الأسرة كدراسة أسباب التفكك الأسري (الطلاق في المملكة) وتوصيات لجنة دراسة قضايا الألعاب الإلكترونية.

يذكر أن المجلس يسعى ليكون المظلة الرسمية في المملكة لتوحيد جهود القطاعات الحكومية فيما يتعلق بقضايا الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن على المستوى المحلي والدولي.

واختتمت الجلسة باستعراض كافة المواضيع المطروحة في الجدول واعتمادها من قبل أعضاء المجلس.