أمانة الشرقية: 500 مشروع تنموي وخدمي بقيمة أكثر من نصف مليار ريال

سعيد العجل(صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن عدد المشاريع تحت التنفيذ والمنجزة بلغ 500 مشروع في جميع مدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية، فيما أكدت على أن نسب الانجاز تجاوزت الـ40% في المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في تصريح صحافي، أن المنطقة الشرقية وكافة مناطق ومدن المملكة تحظى باهتمام ودعم متواصل من قيادتنا الرشيدة في تعزيز الجانب التطويري للخدمات البلدية, وتطوير مشاريع التنمية بما يخدم المواطن بشكل أمثل، حيث أن خدمة المواطن تعد من أولويات اهتمامات القيادة الرشيدة، لذا كان لتوجيهاتها الحكيمة بالإسراع في انجاز المشاريع الخدمية المقدمة للمواطن والمقيم واستثمار بنود الميزانية فيما خصصت له من مشاريع تنموية مختلفة، كان له الأثر الكبير في حرص أمانة المنطقة الشرقية وسعيها المتواصل في اتخاذ الآليات ووضع الخطط والدراسات الاستباقية لتنفيذ أو استكمال مشاريعها التطويرية.

وقال أن عدد المشاريع التي تم إنجازها بلغ 218 مشروع، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم انجازها في حاضرة الدمام 33 مشروع، وعدد المشاريع المنجزة في القطيف 24 مشروع، و 10 مشاريع في الخفجي، و 11 مشروع في الجبيل، و 6 مشاريع في بقيق، و6 مشاريع في النعيرية، و 9 مشاريع راس تنورة، و11 مشروع في الرفيعة، و 10 مشاريع في قرية العليا و 10 مشاريع في مليجة و13 مشروع في الصرار و 8 مشاريع في اللهابة و 5 مشاريع في عريعرة، و 7 مشاريع في جوف بني هاجر، و7 مشاريع في القليب و 5 مشاريع في عين دار، وغيرها من مشاريع تنموية تشمل كافة المدن و المحافظات والهجر والمراكز بالمنطقة.

ولفت الى أن عدد المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا بلغ 264 مشروع ، حيث يتم حاليا تنفيذ 54 مشروع في حاضرة الدمام، و 28 مشروع في القطيف، و 12 مشروع في الخفجي و 15 في الجبيل و 8 في بقيق و 7 مشاريع في النعيرية و9 مشاريع في رأس تنورة و 11 مشروع في الرفيعة و11 في قرية العليا و 10 في مليجة و 14 مشروع في الصرار و 8 مشاريع في اللهابة و 5 مشاريع في عريعرة و 7 مشاريع في جوف بني هاجر و 7 مشاريع في القليب و 5 مشاريع في عين دار، وغيرها من مشاريع تنموية أخرى تنفذ بالمنطقة.

وأكد على أن إجمالي قيمة المشاريع التي تم تنفيذها ويتم تنفيذها حاليا بلغت أكثر من 527 مليون ريال، لافتا الى أن المشاريع تضمنت: تطوير إعادة تأهيل الشوارع والطرق الرئيسية، وتنمية وتطوير المخططات والأحياء السكنية، وإنشاء ميادين وتحسين تقاطعات الجسور، وإنشاء جسور وأنفاق للتقاطعات، وحدائق وممرات مشاة وساحات، وإنشاء مباني ومرافق بلدية، ومراكز حضارية، ومحطات تصريف مياه الأمطار، وساحات وممرات بلدية، وسفلتة طرق وإنارة، وأسواق مركزية للحوم والخضار، واستكمال مشروعات تحسين وتجميل مداخل، وتنفيذ وسائل سلامة مرورية، وتسمية وترقيم شوارع، وتنمية مخططات، وردم وتسوية مخططات، وأسواق شعبية، وطرق رئيسة، وحدائق عامة، وكذلك مشروعات آبار وتمديد شبكات، و مشاريع التخلص من النفايات، وتطوير شوارع وميادين.

وأشار الجبير أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل من خلال برامجها وخططها الاستراتيجية على تطوير مدن الحاضرة، وخاصة المجالات التخطيطية والعمرانية والتنموية، منها برامج تطوير المخططات السكنية غير المنماة في مدن حاضرة الدمام، لفك الاختناقات، سواء كانت سكانية أو مرورية، بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لتزويد هذه المخططات بالبنى التحتية قبل عملية التطوير, إضافة إلى استمرار مشاريع التنمية وتطوير التقاطعات وإنشاء الجسور والأنفاق وإنشاء الواجهات البحرية.

وأعتبر معاليه أن هذه المشروعات التنموية الحديثة، وما صاحبها من موازنة ضخمة، تعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله، وكذلك متابعة ودعم من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ، على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن الأمانة تعمل على تطبيق أقصى معايير الجودة في جميع مشروعاتها المنفذة، بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء، وهذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة بالأمانة، والتي تم تأسيسها قبل سنوات بوكالة التعمير والمشاريع.