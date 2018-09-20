أسباب فوز النصر الكبير على القادسية

ماجد محمد(صدى):

أوضح دانيال كارينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سبب فوز فريقه بثلاثية نظيفة على القادسية، أمس الأربعاء، في الجولة الثالثة بدوري المحترفين، لافتَا إلى إنه كان على علم بمدى قوة مهاجمي فريق القادسية، لذلك أبلغ اللاعبين بضرورة تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات منافسه.

وقال ” كارينيو ” مصرّحًا: ” كانت هجماتنا جميعها خطيرة عن طريق اللاعبين جوليانو فيكتور وأحمد موسى وعبد الرزاق حمدالله. واستطعنا تسجيل هدفين في الشوط الأول ” ، مضيفًا: ” حاولنا اللعب بالطريقة ذاتها في الشوط الثاني، وتمكننا من تسجيل الهدف الثالث، بعدها أغلقنا دفاعاتنا وبدأنا التفكير في المباراة القادمة. ”

واختتم: ” كنا نعلم بالرطوبة العالية في ملعب القادسية، ولكننا تغلبنا عليها، وأنا سعيد للغاية بالنتيجة ومستوى اللعب الفردي والجماعي للاعبين، ونستحق بكل تأكيد الفوز والثلاث نقاط. “