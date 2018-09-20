توقيع إتفاقية شراكة مجتمعية بين صحة مكة المكرمة وجمعية الأطفال المعوقين
فعَلت صحة مكة المكرمة وبالتعاون مع جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة الإحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي وذلك بمقر الجمعية في مكة المكرمة وذلك بهدف تعميق الوعي العام بأهمية العلاج الطبيعي ، وتعزيز مفهوم النشاط البدني وأهميته في المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض وكذلك التقليل من المضاعفات التي تصاحب حالات الإعاقة ، حيث تكمن أهمية العلاج الطبيعي لذوي الإحتياجات الخاصة في عملية التأهيل لمساعدة الأطفال في أداء وظائفهم الحيوية . وممارسة حياتهم الطبيعية بكل يسر وسهولة . وتسهيل عملية دمجهم في المجتمع أسوةً بأقرانهم من الأطفال الأسوياء .
كما تم على هامش الفعالية توقيع إتفاقية مشاركة مجتمعية بين مركز الجمعية بمكة المكرمة و الشئون الصحية بمكة المكرمة .
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