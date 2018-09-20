توقيع إتفاقية شراكة مجتمعية بين صحة مكة المكرمة وجمعية الأطفال المعوقين

سعيد العجل(صدى):

فعَلت صحة مكة المكرمة وبالتعاون مع جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة الإحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي وذلك بمقر الجمعية في مكة المكرمة وذلك بهدف تعميق الوعي العام بأهمية العلاج الطبيعي ، وتعزيز مفهوم النشاط البدني وأهميته في المحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض وكذلك التقليل من المضاعفات التي تصاحب حالات الإعاقة ، حيث تكمن أهمية العلاج الطبيعي لذوي الإحتياجات الخاصة في عملية التأهيل لمساعدة الأطفال في أداء وظائفهم الحيوية . وممارسة حياتهم الطبيعية بكل يسر وسهولة . وتسهيل عملية دمجهم في المجتمع أسوةً بأقرانهم من الأطفال الأسوياء .

كما تم على هامش الفعالية توقيع إتفاقية مشاركة مجتمعية بين مركز الجمعية بمكة المكرمة و الشئون الصحية بمكة المكرمة .