هدف يعقد ملتقيات وظيفية ودورات إرشادية بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص

سعيد العجل(صدى):

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ملتقيات وظيفية في كل من مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، وجازان، للباحثين والباحثات عن عمل المسجلين والمسجلات في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، بالتعاون مع مجموعة من منشآت سوق العمل، وذلك بطرح عددا من الفرص الوظيفية في عدة مجالات.

كما شهدت ملتقيات التوظيف توقيع عقود عمل فورية للشباب والشابات للعمل لدى المنشآت، بالإضافة إلى إقامة دورات في مجال الإرشاد المهني.

واستضافة منطقة الرياض اليوم (الخميس) ملتقى توظيف التخصصات التقنية بمشاركة شركات: الألفية القادمة، وإشراقة الجزيرة، وجرير، والعرض المتقن، وشركة الاتصالات المتنقلة، التي طرحت نحو 64 فرصة وظيفية موجهة للباحثين عن عمل بأجور شهرية تراوحت ما بين 5 و11 ألف ريال.

بينما احتضن فرع الصندوق في منطقة مكة المكرمة لقاء وظيفيا للباحثات عن عمل بالتعاون مع شركة فواز الحكير، إذ شهر اللقاء توقيع عقود عمل فورية مع 96 باحثة عن عمل، في مجالات المحاسبة ومدير معرض والمبيعات والعمل الجزئي.

أما فرع هدف في منطقة جازان، فقد نظم لقاء وظيفيا موجها للباحثين عن عمل بالتعاون مع شركة بن نصار، وذلك بطرح مجموعة من الفرص الوظيفية في عددا من المجالات.

وتأتي البرامج التدريبية و التأهيلية والإرشادية التي يقدمها ” هدف ” بالتعاون مع قطاع الأعمال في المملكة، انطلاقا من الشراكة والتكامل، على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

كما أن هذا النوع من اللقاءات يأتي امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.