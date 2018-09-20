” الشهراني ” يغيب عن قائمة الهلال أمام الباطن

طلال الغامدي(صدى):

يغيب ياسر الشهراني، لاعب الهلال ، من قائمة فريقه التي ستواجه الباطن، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين، بسبب الإصابة؛ بينما من المتوقع أن يشارك زميله حسن كادش، بدلًا منه في مركز الظهير الأيسر.

ويحرم الزعيم من 6 لاعبين آخرين في المباراة التي ستقام تحت ضيافته على ملعب جامعة الملك سعود؛ حيث غاب عن المعسكر محور الارتكاز عبد الملك الخيبري، والمهاجم أحمد أشرف، ولاعب الوسط نواف العابد، إضافة إلى البيروفي أندريه كاريلو لعدم الجاهزية.

ومن الجدير بالذكر، أن ناصر الدوسري تعرض لإصابة، بينما قلب الدفاع الإسباني ألبرتو بوتيا، يغيب أيضًا للإيقاف.