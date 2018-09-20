فسخ تعاقد مؤيد اللافي مع الشباب
أكد أنيس بن يميم، محامي اللاعب الليبي مؤيد اللافي، الأربعاء، أنه فسخ تعاقده مع نادي الشباب، من جانب واحد، ليصبح حرًا في التعاقد مع أي فريق آخر.
وأوضح ” بن يميم ” قائلًا: ” لقد تم الفسخ لسوء المعاملة من قبل الفريق السعودي، وعدم احترام العقد بحرمان اللافي من حقه في اللعب ” ، مضيفًا: ” هذه الأسباب كافية لحصول فسخ التعاقد من جانب واحد. ”
ومن الجدير بالذكر، أن نادي الشباب، كان قد تعاقد رسميًا في بداية شهر يناير الماضي، مع الليبي مؤيد اللافي، صانع ألعاب أهلي طرابلس، لمدة 3 مواسم.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2723 ] نشر منذ 2 ساعتين
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