فسخ تعاقد مؤيد اللافي مع الشباب

نواف السالم(صدى):

أكد أنيس بن يميم، محامي اللاعب الليبي مؤيد اللافي، الأربعاء، أنه فسخ تعاقده مع نادي الشباب، من جانب واحد، ليصبح حرًا في التعاقد مع أي فريق آخر.

وأوضح ” بن يميم ” قائلًا: ” لقد تم الفسخ لسوء المعاملة من قبل الفريق السعودي، وعدم احترام العقد بحرمان اللافي من حقه في اللعب ” ، مضيفًا: ” هذه الأسباب كافية لحصول فسخ التعاقد من جانب واحد. ”

ومن الجدير بالذكر، أن نادي الشباب، كان قد تعاقد رسميًا في بداية شهر يناير الماضي، مع الليبي مؤيد اللافي، صانع ألعاب أهلي طرابلس، لمدة 3 مواسم.