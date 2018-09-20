أمانة الشرقية تعلن إقامة أول أمسية شعرية نسائية خليجية في اليوم الوطني الـ 88

محمد السعران(صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن عزمها إقامة أول أمسية شعرية نسائية خليجية في اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، مساء يوم الأحد القادم، على مسرح أمانة المنطقة الشرقية، والتي ستشارك فيها ثلاث شاعرات من الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، فيما تعد الأمسية الأولى من نوعها تقام في المنطقة الشرقية.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الأمانة وضعت برنامج متكامل للاحتفال باليوم الوطني، من خلال إقامة العديد من الفعاليات، مشيراً الى أن الأمسية الشعرية التي تعتزم الأمانة إقامتها تحت عنوان “#أمسية_وطن”، وتشارك فيها نخبة من الشاعرات المعروفات من الخليج العربي وهم، الشاعرة السعودية نوح الحمام ،والشاعرة الاماراتية نجاح المساعيد، والشاعرة البحرينية بروين حبيب.

وأكد على أن الأمانة حرصت على منح المرأة مساحة كبيرة للمشاركة والتعبير في حب الوطن، من خلال إقامة أمسية شعرية خليجية يتم من خلالها إلقاء قصائد تتغنى بحب الوطن وتبرز إنجازاته من خلال الأوبريت، إضافة الى تعزيز اللحمة الوطنية، مشيراً الى أن إقامة الأمسية تأتي لتعزيز دور الشعر والشعراء في المناسبات الوطنية المختلفة.

وشدد على أن الأمانة حريصة على المشاركة في المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب المواطنين، ومن هنا جاءت فكرة إقامة الأمسية التي سيشارك فيها شاعرات معروفات ولهن جمهور كبير على مستوى الخليج، حيث ستشهد الأمسية العديد من القصائد التي تم كتابتها خصيصا لليوم الوطني الـ 88 للمملكة، وذلك تعبيرا من الشاعرات عن مدى حبهم للمملكة، وأهمية المشاركة في هذه الاحتفالية الهامة، لافتاً الى أن جميع القصائد ستكون وطنية، وخاصة أن الأمسية تنظم ضمن احتفالات اليوم الوطني، لذا ستتغنى الشاعرات في حب الوطن، وتشكيل لوحة فنية أدبية يعبر فيها الجميع عن حب الوطن.

وذكر أنه ستصاحب الأمسية الشعرية أوبريت وطني ( السعودية يا دار السلام )، والتي ستشارك فيه أكثر من 50 طفلة، من خلال تأدية لوحات فنية وطنية تحمل رسائل وطنية عديدة من كلمات طارق الغامدي وخديجة الوعل، و ألحان نواف الجمعان، فيما ستؤدي فرقة أطفال “عندي حلم”، العديد من الأغاني الوطنية التي أعدت لمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للملكة، فيما سيتوشح الأطفال المشاركات بالوشاح الأخضر الذي يحمل علم المملكة واللبس ذو اللون الأخضر.

ولفت الصفيان الى أنه سيتخلل الأمسية عرض أوبريت وطني عن جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، يتناول عدد من اللوحات الفنية التي تستعرض تضحيات جنودنا في الدفاع عن تراب الوطن، إضافة الى أن الأوبريت هو تعبير عن مدى الاعتزاز والفخر بوجود هؤلاء الأبطال الذين نفتخر بهم جميها في ميادين العز والشرف والكرامة.

وأكد الصفيان أن الأمانة تحرص بشكل دائم على المشاركة في ذكرى اليوم الوطني وكافة المناسبات الوطنية، وما يمثله هذا اليوم من ذكرى تاريخية عظيمة تتجلى فيها استعراض ذكرى توحيد كيانها على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وما واكبها خلال تلك العقود من الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي هي مصدر فخر واعتزاز للجميع.

وقد وجهت أمانة المنطقة الشرقية دعوتها لكافة النساء بالمنطقة لحضور هذه الأمسية ومشاركتهن فرحة الوطن، كما وجهت أيضا العديد من الدعوات للأديبات والكاتبات والشاعرات لحضور هذه الأمسية.