برعاية مدير إدارة تعليم بيشة مسابقة ” المعلمة شاعرة الوطن ” الخميس القادم

تركية البدر(صدى):

تقيم متوسطة وثانوية الحازمي مسابقة “المعلمة شاعرة الوطن” الخميس القادم 1440/1/17هـ بمحافظة بيشة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون للملكة العربية السعودية، تحت رعاية مدير إدارة تعليم بيشة الاستاذ نايف الهاجري، وتحتوي شروط المسابقة على أن تكون القصيدة جديدة لم تشارك بها الشاعرة في اي جهة رسمية، ولاتقل عن ستة أبيات ولاتزيد عن خمسة عشر بيت تعبر بها عن مشاعرها للوطن الغالي في اليوم الوطني الثامن والثامنون.

يذكر ان المسابقة تشمل محافظة بيشة والقرى التابعة لها.