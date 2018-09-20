البيئة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الكشافة العربية السعودية

محمد السعران(صدى):

أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية الكشافة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة وقام بالتوقيع على المذكرة وكيل الوزارة للبيئة د. أسامة بن إبراهيم فقيها و نائب رئيس الجمعية أ.د. عبدالله بن سليمان الفهد.

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون في كافة المجالات المتعلقة بالبيئة وتوعية قطاعات المجتمع بأهمية البيئة، ومساهمة ومشاركة الكشافة في حماية البيئة والمحافظة عليها وتنمية مكوناتها.

سوف تساهم هذه المذكرة في تطوير وتفعيل الشراكة بين الوزارة والجمعية، وفي وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بينهما وفي تفعيل أدوارهما وتوحيد جهودهما للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف هذه المذكرة إلى إيجاد تعاون مثمر بناء بين الطرفين في المجالات التي تخدم البيئة في المملكة وإلى تطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في آليات عملية الحفاظ على البيئة بكافة صورها، وإلى تعزيز التثقيف والوعي البيئي لدى المواطن من خلال استحداث وتنفيذ برامج كشفية متعلقة بكافة النواحي البيئية بهدف تخفيف الضغط على البيئة وتنميتها.

وقد صرح سعادة وكيل الوزارة للبيئة بأن هذه المذكرة ثمرة من ثمرات جهود الوزارة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبيئة وإحدى ممكناتها حيث أن مشاركة الجمعيات الغير ربحية، ومن ضمنها جمعية الكشافة العربية السعودية، لها دور مهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية. كما أعرب سعادته عن تقديره وشكره لجمعية الكشافة العربية السعودية لحرصها على أن يكون قطاع الكشافة ضمن القائمين على حماية البيئة وتنميتها.

وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن حرص الجمعية على المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدفها الرئيسة حيث نصت في مضامينها على أن حفاظنا على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية من واجبنا دينيّا وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، مُشيراً الى أهمية المذكرة في تكوين الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وتزويدهم بالخبرات والاتجاهات الضرورية في هذا المجال، وأهمية نشره بين الأجيال لتستمد منه المفاهيم الصحيحة في التعامل مع البيئة.

وأشار الفهد إلى أن الاهتمام بالبيئة أمر مهم تدرك الجمعية أبعاده وان المنظمة الكشفية العالمية WOSM تولي ذلك الجانب اهتماما كبيراً مستشهداً بخطة العمل التي وقعت في المؤتمر الكشفي العالمي في نيروبي عام 1973 مع الصندوق العالمي لحماية الطبيعة WWF، كما أن الجمعية قد أطلقت عام 1430هـ المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها والذي يهدف الى أن تصبح المحافظة على البيئة سمة مميزة للمجتمع، كما تجد البيئة اهتماماً كشفياً كبيراً باعتبارها احد مجالات المشروع الكشفي العالمي “رسل السلام” الذي انطلق من المملكة عام 2011م.