ال جي تقدم حلول ذكاء اصطناعي ” من أجل حياة أفضل ” في معرض IFA 2018

تركية البدر(صدى):

قامت ال جي الكترونيكس بتحديد أولويات علامتها التجارية LG ThinQ في معرض IFA 2018 ، وسلطت الضوء على ابتكاراتها ورؤيتها في المعرض التجاري البارز في برلين ، مع بداية شهر سبتمبر. كما سلطت ال جي الضوء على كيفية تصميم حلول LG ThinQ المتقدمة، لتحويل أسلوب الحياة الذي يعتمد على التكنولوجيا إلى حقيقة واقعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وتم تركيز اكثر من ثلث مساحة الشركة في المعرض الضخم لعرض منتجات الذكاء الاصطناعي، مع مجموعة من منتجات LG ThinQ المعروضة في ثلاث مناطق مختلفة تستعرض اسلوب حياة جديد عنوانه الابداع والسهولة: ThinQ Travel, ThinQ Gourmet and ThinQ Style. وتم دمج منتجات الذكاء الاصطناعي في بيئات منزلية طبيعية مستقبلية. وقد أوضحت بهذا العرض كيفية تقديم LG ThinQ عبر استخدامات متنوعة لكل جانب من جوانب الحياة في المناطق الحيوية مثل الأسلوب والمطبخ وغرف المنزل ووسائل التنقل والترفيه.

وقد أوضحت منطقة ThinQ للسفر مدى سهولة البحث عن وجهة مثالية عبر تلفزيونات ال جي للذكاء الاصطناعي، ثم حجز الرحلات الجوية والإقامة باستخدام هاتف LG G7ThinQ الذكي. وقريبا سيتوفر مساعد Google على جميع أجهزة تلفزيون ال جي للذكاء الاصطناعي المستندة إلى webOS في سبعة أسواق جديدة. وستدعم هذه المنصة ، التي تم إطلاقها بنجاح في الولايات المتحدة ، الآن ما يصل إلى خمس لغات كجزء من إستراتيجية إل جي العالمية لرفع مستوى حلول التحكم الصوتي. من خلال مساعد Google، وتوفر أجهزة تلفزيون الذكاء الاصطناعي من إل جي تجربة انسيابية تتيح للمستخدمين إدارة المهام اليومية بخبرة وإيجاد إجابات للأسئلة المهمة والتحكم في أجهزة المنزل الذكي المتوافقة. وقد تمكن زوار معرضIFA من زيارة غرفة معيشة إنترنت الأشياء المصممة بالتعاون مع شركة الأثاث الإيطالية الفاخرة Natuzzi ، والتي نالت اعجاب الجميع في اسبوع ميلانو للتصميم. وتم تسليط الضوء في هذه المنطقة الترحيبية على إمكانيات التحكم في مكبرات الصوت XBOOM AI ThinQ من خلال توضيح كيفية استخدامها لتغيير إعدادات الأرائك المتصلة وتركيب الإضاءة.

وفي منطقة ThinQ Gourmet تم عرض الثلاجة الذكية InstaViewThinQ Gourmet ، وقد أجرى الزوار تجربة مباشرة لقدرات الثلاجة المتطورة التي توصي بوصفات الطعام وضبط ظروف الطبخ على الفور للفرن المتصل وأدوات المطبخ الأخرى.

عرضت منطقة ThinQ Style مجموعة متنوعة من الأجهزة التي يتم التحكم بها صوتاً في LG ، بما في ذلك LG StylerThinQ الجديد. تأتي أحدث أجهزة Styler مجهزة بميزات فريدة مصممة لتحسين راحة المستخدم مع الحفاظ على نظافة الملابس وصيانتها وعصريتها – وكل ذلك يتحقق الآن من خلال الأوامر الصوتية. تم مؤخراً اعتماد الكثير من منتجات إل جي المبتكرة من قبل جمعية التصوير والصوت الأوروبية (EISA) بفضل التكنولوجيا المتقدمة والتصميم والابتكار.

على الجانب الآخر من مناطق تجربة LG ThinQ ، تم تسليط الضوء على أحدث التقنيات المبتكرة والمدمجة في منتجات LG ThinQ مثل تلفزيونات LG OLED وتلفزيونات LG SUPER UHD بالإضافة إلى LG Centum System. كما تم عرض تلفزيون 88 بوصة 8K OLED، مع دقة تبلغ 7،680 × 4،320 بكسل، والقدرة على عرض اللون الأسود العميق والألوان الزاهية مع جعل زوايا مشاهدة واسعة ممكنة. واشتملت التقنيات الأساسية الأخرى التي تم كشف النقاب عنها لأول مرة في هذه المنطقة شاشة العرض LED الثورية 173 بوصة، والتي تتكون من صفائح من مصابيح LED المجهرية التي تشكل وحدات بكسل فردية بحيث توفر تجربة السينما والدراما المنزلية عبر احجامها وتصاميمها وتقنياتها العالية وفقاً لاحتياجات المستخدم.

كما تم خلال المعرض عرض الروبوتات LG CLOi، بدءً من خدمة الروبوتات إلى الروبوت القابل للارتداء. وستكون هذه المجموعة من الروبوتات المتقدمة مفيدة في تحقيق رؤية إل جي لمنظمة العفو الدولية داخل وخارج المنزل. وكان CLOi SuitBot القابل للارتداء من LG في وضع dis-play لأول مرة في هذه المنطقة. وتعد LG CLOi SuitBot مثالية للاستخدام في قطاع الصناعة والبناء، حيث ستعزز جودة الحياة من خلال تحسين قوة التحمل لدى مرتديها.

ومواصلة للاهتمام بـ LG ThinQ ، تم الترحيب بالزوار في منطقة LG IFA من قبل LG OLED Canyon المذهل الذي يقدم غوصاً غامراً في مشاهد مذهلة من جميع أنحاء العالم. وتم تفكيك خمسة مناظر طبيعية جميلة – كولومبيا آيسفيلد ، شلالات إجوازو، آنتيل كانيون ، حديقة ريدوود الوطنية و هاليكالا – بتفاصيل مذهلة عبر 258 لوحة ال جي OLED ذات الإطار المفتوح والمقعر.

منتجات LG SIGNATURE الجديدة التي تم عرضها في IFA تميزت بأناقتها ورقيها وتعمل إل جي على توسيع شراكتها مع IFA مع مجموعة جيسون بروجز ستوديو التي تتخذ من لندن مقراً لها لإنشاء معرض LG SIGNATURE المميز الجديد تحت شعار “يوم واحد جميل”.

وقد توجهت إل جي، التي تستهدف سوق الأجهزة المدمجة في أوروبا ، الى نشر العلامة التجارية SIGNATURE KITCHEN SUITE الفاخرة الجديدة من أدوات المطبخ المدمجة في IFA. وتم تخصيص مساحة معرض منفصلة مخصصة لـ SIGNATURE KITCHEN SUITE في حديقة خارجية بارزة في وسط Messe Berlin. وقدم SIGNATURE KITCHEN SUITE لأوروبا المنتجات التي تعتمد على الأداء المبتكر والحرفية الرفيعة، الذي تم تطويره من خلال التعاون مع مصممي الأثاث الفخم الأوروبي Valcucine و Arclinea .

جدير بالذكر أن معرض IFA 2018 افتتح بكلمة رئيسية مصمّمة من المدير التنفيذي لشركة ال جي الكترونيكس جو سيونغ جين، ورئيس قسم التكنولوجيا الدكتور بي بي بارك. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها كبار المسؤولين التنفيذيين من ال جي كلمة افتتاحية في احد المعارض العالمية الكبرى. وكانت الكلمة بعنوان “فكّر بذكاء، كن حراً”: العيش بحرية مع الذكاء الاصطناعي. كما قدم الرئيس التنفيذي لشركة جو رؤيته حول كيفية تعزيز استراتيجية الذكاء الاصطناعي لشركة ال جي استناداً إلى المنصة المفتوحة الفريدة لـ LG ThinQ والشراكة الاستراتيجية وفلسفة الاتصال المفتوح. وأوضح الدكتور بارك كيف تندمج هذه التكنولوجيا في حياتنا اليومية وكيف تفيد إستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوحة المستهلكين من خلال تركيزها على توفير قدر أكبر من التحكم والراحة.