بالفيديو.. أبرار الكويتية تكشف علاقة الخادمات بالسحر الأسود

أماني الغامدي(صدى):

قالت الفنانة أبرار الكويتية، أنها استعانت بأكثر من خادمة من جنسيات مختلفة، ذاقت معهن ألوان العذاب، حيث قامت إحدى هؤلاء الخادمات باستخدام السحر الأسود؛ لإيذائها هي وابنتها.

حيث كشفت ” أبرار ” من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على ” سناب شات ” ، عن الحيل والمكائد المتبعة من قبل الخادمات في استخدام السحر والشعوذة للسيطرة على الرجال وإيذاء العائلات اللاتي يعملن لديها.

وأوضحت ” أبرار ” أنه جرى حوار بينها وبين خادمة تحمل الجنسية الفلبينية حول كيفية حفاظ المرأة على زوجها، حيث كشفت الخادمة عن استخدامها للسحر بمواد نجسة؛ للحفاظ على صديقها.

وبتفتيش غرفتها، وجدت ” أبرار ” بين أغراضها ورقًا غريبًا عليه كتابات باللغة العربية، وبعض ملابسها القديمة وصورة قامت بسرقتها؛ ما يؤكد استخدامها السحر ضدها؛ على حد قولها.

كما تطرقت للحديث عن استعانتها بخادمة من إندونيسيا، حيث وجدتها تضرب ابنتها دون علمها، لتقرر بعد ذلك طردها؛ وبناء على ذلك ذكرت ” أبرار ” أنها قررت تركيب كاميرات لمراقبة خادمتها الحالية.